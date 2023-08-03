Наталья Рудова без одежды оголила свои манкие полушария груди: полотенце сползает с «близняшек»

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Зачастую актриса появляется на публике в смелых нарядах. Блондинка недавно вернулась из отпуска, который провела в Турции. Она то и дело красовалась в бикини. В 39 лет артистка много времени уделяет фигуре. Звезда не перестает дразнить мужчин.
На этот раз Рудова решила снять пикантное видео. Она запечатлелась сразу после душа. Примечательно, что актриса предстала полностью обнаженной. Она прикрыла свои прелести лишь один полотенцем. Блондинка блеснула своими пышными полушариями груди. Наталья едва не показала слишком много. В зеркале она засветила свои бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Это шик», «Какая фигурка», «Ох, что за богиня», «Какое декольте», «Аппетитные формы», «Смотришь и кайфуешь», «Красота», «Наша куколка», — стали писать подписчики.