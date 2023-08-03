«Наивная немножко»: Лариса Рубальская поделилась воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

3 августа не стало известной актрисы Ирины Мирошниченко — она скончалась на 82-м году жизни. О совместной работе с Ириной Петровной рассказала Лариса Рубальская.

«С ней мало знакома была, но у нас была съемка на двоих. Она мне очень нравилась, была такая наивная немножко», — вспоминает поэтесса.

На программе, по ее словам, актрисе пришлось отвечать на трудные вопросы о своей жизни, например, о смерти мамы, и актриса отвечала искренне, не пряча эмоций. Во второй раз актриса и поэтесса встретились на совместном выступлении в Санкт-Петербурге, и Рубальскую поразил уровень профессионализма Ирины Петровны.

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