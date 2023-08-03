Названа причина смерти Ирины Мирошниченко

В четверг, 3 августа, на 82-м году жизни умерла актриса Ирина Мирошниченко. По словам медиков, причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие септическего шока.

Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически.

Осложнения у Мирошниченко развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга).

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