Линдси Лохан продемонстрировала изменившуюся фигуру: беременность не прошла бесследно

После многочисленных романов с коллегами по актерскому цеху Линдси Лохан обрела свое счастье рядом с арабским финансистом.
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В июле 2023 года у актрисы и ее избранника Бадера Шаммаса родился сын. Мальчика назвали красивым именем Луай, что означает «сильный».
Сейчас Линдси привыкает к новой для себя роли. И, похоже, что ей она нравится. Лохан буквально светится от счастья. Материнство ей определенно к лицу.
Линдси Лохан после родов. Фото: соцсети
Конечно, беременность не прошла бесследно для актрисы. Фигура еще не восстановилась. Однако Линдси это ничуть не портит. Подписчики буквально осыпали молодую мать комплиментами.
«Ты еще никогда не выглядела так красиво», «Ты прошла долгий путь! Гордись собой. Ты прекрасна. Материнство меняет твой мир и твое сердце», «Ты прекрасно выглядишь, королева! Материнство — это красиво на тебе! Любви вам и вашей семье», — стали писать поклонники.