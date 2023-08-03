Линдси Лохан продемонстрировала изменившуюся фигуру: беременность не прошла бесследно

После многочисленных романов с коллегами по актерскому цеху Линдси Лохан обрела свое счастье рядом с арабским финансистом.

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В июле 2023 года у актрисы и ее избранника Бадера Шаммаса родился сын. Мальчика назвали красивым именем Луай, что означает «сильный».

Сейчас Линдси привыкает к новой для себя роли. И, похоже, что ей она нравится. Лохан буквально светится от счастья. Материнство ей определенно к лицу.