А прошло-то всего лет пять! Галкин* показал дочку Лизу в младенчестве и сейчас — была пухленькой, кудрявой

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился двумя видео, разница между ними только в том, что первое было сделано лет пять-шесть назад, а второе — совсем недавно. В центре все тот же особняк в Юрмале, точнее, роскошная лестница, на которой и разворачивается действие сценария. Главный персонаж съемки — Лиза Галкина.

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На первом видео малышке не больше 4-5 лет. Елизавета держит в пухлых ручках сумочку, присаживается и поет отцу песенку: «Пам-пам-паа».

А на втором видео Лиза уже совсем большая, она школьница, пойдет в третий класс. В свои 9 лет, дочка Аллы Пугачевой рослая. Отец снова попросил дочку спеть, подсказав, ей все те же слова. Но Лиза сделала вид, что не помнит.