На 82-м году жизни умерла актриса Ирина Мирошниченко: в себя так и не пришла

Ирина Мирошниченко в молодости. Фото: Global Look Press

Звезда попала в реанимацию несколько дней назад.

Умерла знаменитая актриса советского и российского кино Ирина Мирошниченко, ей было 82 года.

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Звезда «Зимней вишни» попала в клинику 30 июля с тяжелой формой гриппа. Врачи приняли экстренные меры и поместили любимицу миллионов в реанимацию.

Однако буквально через день, пишет КП, у Мирошниченко остановилось сердце. Доктора смогли восстановить сердцебиение актрисы, но это не помогло спасти ее жизнь.

3 августа Ирина Петровна отошла в мир иной, не приходя в сознание.

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