«Пройдет еще лет шесть, и Алла будет женихов гонять от дочки»: как сейчас выглядит Лиза Галкина в Юрмале

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге впервые за долгое время поделился свежими кадрами, показав дочку Елизавету в Юрмале. Поклонники заметили, что наследница юмориста заметно подросла. И стала все больше походить на свою именитую маму Аллу Пугачеву. Особенно голосом — тембр у Лизы Галкиной звучный, мелодичный.

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