«Пройдет еще лет шесть, и Алла будет женихов гонять от дочки»: как сейчас выглядит Лиза Галкина в Юрмале

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге впервые за долгое время поделился свежими кадрами, показав дочку Елизавету в Юрмале. Поклонники заметили, что наследница юмориста заметно подросла. И стала все больше походить на свою именитую маму Аллу Пугачеву. Особенно голосом — тембр у Лизы Галкиной звучный, мелодичный.
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«Волосы длинные, до талии! Уже такая большая», «Какая красавица растет! Прелесть, а не ребенок», «Лет через восемь Алле придется отгонять женихов», «Кавалеры, поди, табунами будут ходить», «Пройдет еще лет шесть. и Алла будет женихов гонять от дочки», «Принцесса», — написали фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.