«Пашка так нежно к себе прижал»: Прилучный взял на руки сынишку — Микаэль дрыгает ножками

Павел Прилучный со всей своей большой семьей отдыхает на фешенебельном курорте. В своем микроблоге актер из сериала «Желтый глаз тигра» позировал на побережье, взяв на руки сынишку. Крошка Микаэль дрыгал ножками, удобно устроившись на отцовской груди. Прилучный как опытный отец придерживал головку сына, пока малыш с интересом рассматривал все вокруг себя.

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