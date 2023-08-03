«Голос звучный, крепкий! Как у Аллы»: Лиза Галкина смеялась на весь особняк в Юрмале — спеть не смогла

Максим Галкин* заснял свою дочку Лизу в роскошном особняке в Латвии. Девочка спускалась по лестнице, когда ее подловил отец с просьбой что-нибудь спеть. К полному разочарованию поклонников, Елизавета не смогла вспомнить слова песенки и только недоуменно смотрела на отца, который пытался ей что-то подсказать. Удивление Лизы было столь забавным, что Галкин тут же рассмеялся. Его поддержала и дочка. Оба задорно хохотали на весь дом.
«Лиза спой что-нибудь, какую-то песенку! Па-пам-паа», — подсказывал дочке Максим.
«Не знаю, что!» — отнекивалась Лиза Галкин.
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«Голос звучный, крепкий! Как у Аллы», «Эх, жалко, что не спела! Так хотелось услышать, как Лизочка поет», «А когда была поменьше, то и дело голосила», «Такая скромняшка», — пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.