«Голос звучный, крепкий! Как у Аллы»: Лиза Галкина смеялась на весь особняк в Юрмале — спеть не смогла

Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: личный архив

Шоумен Максим Галкин* попросил дочку Елизавету спеть, а та не смогла вспомнить слова песенки.

Максим Галкин* заснял свою дочку Лизу в роскошном особняке в Латвии. Девочка спускалась по лестнице, когда ее подловил отец с просьбой что-нибудь спеть. К полному разочарованию поклонников, Елизавета не смогла вспомнить слова песенки и только недоуменно смотрела на отца, который пытался ей что-то подсказать. Удивление Лизы было столь забавным, что Галкин тут же рассмеялся. Его поддержала и дочка. Оба задорно хохотали на весь дом.

«Лиза спой что-нибудь, какую-то песенку! Па-пам-паа», — подсказывал дочке Максим.

«Не знаю, что!» — отнекивалась Лиза Галкин.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Голос звучный, крепкий! Как у Аллы», «Эх, жалко, что не спела! Так хотелось услышать, как Лизочка поет», «А когда была поменьше, то и дело голосила», «Такая скромняшка», — пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Читайте также