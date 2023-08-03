Живая! Что произошло с принцессой Дианой — неожиданное заявление историков

Некоторые современные историки уверены, что принцесса Диана инсценировала собственную смерть, чтобы дожить свой век в покое. При жизни принцесса Уэльская была главным объектом папарацци, ей не давали проходу, снимали каждый шаг.

«За некоторое время до трагедии Диана не раз признавалась, что предвидит свою смерть. Она как будто к ней готовилась», — так написал дворецкий Дианы Пол Барелл в своих воспоминаниях.

Исследователи также подчеркивают, что тело принцессы широкой публике не показали. А значит, его могло и не быть. Диану хоронили в закрытом гробу…

По мнению ученых, принцесса Уэльская могла уехать в другую страну вместе со своим возлюбленным. Возможно, она живет где-то и читает новости о себе.

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