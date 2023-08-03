Клава Кока бесстыдно задрала одежду, чтобы сверкнуть филейной частью: мягкотелость роскошная, нет слов

Поклонники певицы Клавы Коки диву даются, наблюдая за своей любимицей. Артистка хорошеет не только с каждым годом, но буквально с каждым днем.

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Звезда отлично поработала над стилем и из певицы в стиле кантри стала настоящей поп-дивой с соответствующим имиджем модной, озорной девчонки. Для многих Клава является настоящей иконой стиля.

К тому же Клава Кока постройнела, похорошела и не стесняется демонстрировать публике красоту своего тела, выкладывая в Сеть весьма смелые фотографии.

На одном из последних снимков она дерзко задирает кофточку, показывая, что под ней. А также вызывающе поднимает ножку, доказывая, что во всех местах она изрядно хороша!