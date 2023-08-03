SHAMAN посетил Донбасс: «Страшно было за людей»

Певец SHAMAN побывал в Донбассе в рамках полномасштабного тура по городам России. В городе его ждали давно. Артист остался под глубоким впечатлением от поездки.

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«Страшно было за людей. Но когда смотришь, что даже среди такого ужаса они находят в себе силы радоваться жизни, понимаешь, что все твои проблемы — просто мелочь по сравнению с тем, что они преодолевают», — высказался SHAMAN.

Он отметил, что страха за себя у него не было вообще. Ему было важно увидеть жителей Донбасса и посмотреть в их глаза, понять их чувства, поддержать их.

Источник: «Вечерняя Москва»