Самбурская в топе и мини-шортиках показала соблазнительную фигуру: результат воздержания

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская тщательно следит за своей фигурой. Красавица добилась идеальных форм, плоского живота и рельефных мышц не только благодаря усиленным тренировкам, но и жесткой самодисциплине в питании. Она употребляет только здоровую пищу, а также, как оказалось, полностью отказалась от сахара.

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Результаты своего воздержания она продемонстрировала в новой публикации. Она предстала перед зеркалом в кроп-топе и мини-шортиках, подчеркнувших ее формы. Ровесницы и не только обзавидовались, а фанаты восторженно поддержали красотку.