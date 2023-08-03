Волочкова в стиле Барби: балерина поддержала тренд на розовое, но платье выбрала не по размеру

После премьеры фильма про самую продаваемую куклу в мире многие отечественные звезды поддержали тренд на розовое. Нарядилась в Барби и балерина Анастасия Волочкова. Она вновь предстала в ярком образе, позируя вместе с подругой перед камерой.

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Только платье оказалось Волочковой не по размеру. Откровенное декольте оказалось столь тесно для бюста артистки, что поделило его и впилось, приплюснув. В таком виде звезда ранее выходила на сцену – у нее с коллегой есть песня про розовые очки.