Дочь Тутберидзе с партнером Смолкиным выиграли турнир в США под чужим флагом

С недавних пор 20-летняя дочь прославленного российского тренера Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным выступают за Грузию. Они сменили спортивное гражданство, поскольку россиян уже полтора года не допускают до международных турниров.

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Накануне состоялся дебют пары на соревнованиях в США по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. И бывшие российские спортсмены заняли первое место под чужим флагом – по итогам двух выступлений они набрали 191,82 балла и обошли американских соперников.

По материалам сайта "Чемпионат"