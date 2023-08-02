«Несовместимо с концертом»: Леонид Агутин заговорил о болезни Анжелики Варум

Популярный музыкант Леонид Агутин отметил свое 55-летие юбилейными концертами. Как правило, на сольных выступлениях его всегда сопровождает жена, певица Анжелика Варум. Часть песен супружеская звездная пара исполняет дуэтом.

Но на этот раз поклонники были лишены возможности насладиться вокалом Анжелики Варум. На сцену во время юбилейных концертов Леонида Агутина она не вышла.

Чтобы пресечь слухи о разладе в семье, Леонид Агутин сделал заявление со сцены о болезни супруги Анжелики Варум.

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