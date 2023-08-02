«Малыш чувствует это»: Арзамасова подловила годовалого сына, сидящего прямо на полу со старенькой собакой — проявил нежность

На этот раз Арзамасова часто летом уезжает в загородный дом. Там у нее живут собаками. Актриса на этот раз засняла малыша, который в шортах и носочках гулял по лужайке. Мальчик потом сел на пол в беседке. Он стал гладить маленькую собачку. Лев делал это очень осторожно, с нежностью.

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