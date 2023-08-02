«Малыш чувствует это»: Арзамасова подловила годовалого сына, сидящего прямо на полу со старенькой собакой — проявил нежность

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Она продолжает быть одной из самых известных персон, которые снимались в сериале «Папины дочки». Примечательно, что она стала женой Ильи Авербуха. Несмотря на большую разницу в возрасте, они построили крепкую семью. А скоро их сыну Льву исполнится два года. Супруги посвящают мальчику все свободное время.
На этот раз Арзамасова часто летом уезжает в загородный дом. Там у нее живут собаками. Актриса на этот раз засняла малыша, который в шортах и носочках гулял по лужайке. Мальчик потом сел на пол в беседке. Он стал гладить маленькую собачку. Лев делал это очень осторожно, с нежностью.
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«Хочется верить, что с этого деликатного отношения к животным, с нежелания сделать больно вырастает доброта к людям. Маня (она же Маруся) уже очень старенькая, слепая и беззубая. Малыш чувствует это», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, каким растет сын Авербуха. Многие посчитали, что он станет хорошим человеком.