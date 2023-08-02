Бузова в крохотном платье козырнула своим пышным тылом: «сдобные булочки» заставили народ ахнуть

На этот раз Ольга вернулась в Москву из Африки. Она наслаждается жаркой погодой. Артистка то и дело предстает в дерзких нарядах. На новых кадрах она устроила дефиле в черном мини-платье. Наряд подчеркнул ее пополневшие формы. Она едва скрыла живот. Бузова выставила напоказ свой пышный тыл.

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