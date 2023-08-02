Бузова в крохотном платье козырнула своим пышным тылом: «сдобные булочки» заставили народ ахнуть

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая в смелом наряде сразила своими пополневшими формами фанатов.

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении уже 19 лет. Также артистка смогла заработать целое состояние. Примечательно, что она смогла стать знаменитой, а вот в личной жизни блондинка так и не обрела счастья. При этом она старается делать все, чтобы привлекать мужское внимание. 

На этот раз Ольга вернулась в Москву из Африки. Она наслаждается жаркой погодой. Артистка то и дело предстает в дерзких нарядах. На новых кадрах она устроила дефиле в черном мини-платье. Наряд подчеркнул ее пополневшие формы. Она едва скрыла живот. Бузова выставила напоказ свой пышный тыл. 

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«Ты будешь искать меня в других, но никогда не найдешь, обещаю», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Просто богиня», «Арбузова! Чем ты сверкаешь?», «Как же хороша», «Вот это поправилась», «Сдобные формы», — стали писать подписчики.

 

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