Брутян в топике на тесемках оголила свой «спелый налив»: принарядилась для Прилучного — чистый соблазн

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она частая гостья на красных дорожках. Вот уже год актриса состоит в браке с Павлом Прилучным. Они порой демонстрируют кадры из своей жизни. Актер окутал молодую жену заботой и вниманием. Недавно у них родился сын Микаэль. Супруги вместе ходили в спортзал, так как новоиспеченная мама хотела вернуться в форму. А недавно они приехали на Мальдивы.
На отдыхе они проводят время не только вместе. Прилучный взял с собой детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что с собой Брутян взяла множество нарядов. Для очередного вечера она решила принарядиться. Актриса запечатлелась в юбке макси из шелка и топике на тесемках, который не скрыл ее прелести. Она засветила упругие полушария груди.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Брутян. Многие осыпали ее комплиментами. «Прям похорошела», «В отличной форме», «Павел оценил это декольте?», «Соблазняете мужа? Пора за вторым ребенком», «Как же сочно все выглядит», «Горячо», — стали писать пользователи Сети.