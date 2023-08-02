Марина Африкантова наотрез отказалась мириться с Ромой Капаклы после его разрыва с Таней Мусульбес

Поклонники бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой не оставляют ее в покое. Им интересно, злорадствует ли она по поводу разрыва ее бывшего мужа Ромы Капаклы с Таней Мусульбес.
Марина Африкантова отвечает, что ей все равно, хотя по тональности понятно — она чувствует себя отмщенной.
«Классная была пара. Гармоничная. Может, еще и помирятся. А вообще, мне по фиг», — не без ехидства высказалась Марина Африкантова.
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Прокомментировала Марина Африкантова и возможное примирение с Ромой Капаклы, ведь место рядом с ним теперь вакантно. Здесь все четко и понятно: его не будет.
«Вероятность равна нулю. Уверена, мы даже не увидимся», — заявила Марина Африкантова.