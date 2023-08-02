Марина Африкантова наотрез отказалась мириться с Ромой Капаклы после его разрыва с Таней Мусульбес

Поклонники бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой не оставляют ее в покое. Им интересно, злорадствует ли она по поводу разрыва ее бывшего мужа Ромы Капаклы с Таней Мусульбес.

Марина Африкантова отвечает, что ей все равно, хотя по тональности понятно — она чувствует себя отмщенной.