Орбакайте в наряде с глубоким декольте щегольнула на отдыхе с подросшей внучкой Пугачевой: Клава стала еще выше

Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она не только дает концерты и выпускает новые песни. Также дочка Аллы Пугачевой порой снимается в кино. Но этим летом артистка устроила себе длительный отпуск. Она посетила Латвию, Италию, Литву, Монако. Звезда даже проведала своего отца, который живет в деревне. Пока она продолжает показывать дочке Клавдии новые места.
На этот раз Орбакайте выложила новое фото. Она сделала селфи с 11-летней Клавдией. Певица была в наряде цвета Барби с глубоким декольте. Она подчеркнула достоинства своей фигуры. Артистка предстала в солнцезащитных очках. А вот внучка Пугачевой отметилась в наряде с леопардовым принтом.
«Amor ( Любовь в переводе с испанского языка, – Прим, ред.)», – написала звезда.
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Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Клавдия стала очень высокой. «Ну скоро маму перерастет», «Какие красивые», «Папина дочка», «Вот это крутые девчонки», «Классный отпуск», — стали писать пользователи Сети.