Орбакайте в наряде с глубоким декольте щегольнула на отдыхе с подросшей внучкой Пугачевой: Клава стала еще выше

На этот раз Орбакайте выложила новое фото. Она сделала селфи с 11-летней Клавдией. Певица была в наряде цвета Барби с глубоким декольте. Она подчеркнула достоинства своей фигуры. Артистка предстала в солнцезащитных очках. А вот внучка Пугачевой отметилась в наряде с леопардовым принтом.

«Amor ( Любовь в переводе с испанского языка, – Прим, ред.)», – написала звезда.

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