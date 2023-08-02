Настасья Самбурская в платье с откровенным декольте лишила фанатов дара речи: шаровидная грудь маняще выглядывает

На сцене Самбурская предстала в откровенном наряде. Она выступила в вечернем платье с телесным корсетом. Тугой наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Она сидела на стуле, едва прикрыв сокровенное. Артистка продемонстрировала пышное декольте. Шаровидная грудь была у всех на виду. Настасья не стала прикрывать ложбинку греха.

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