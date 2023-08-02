Настасья Самбурская в платье с откровенным декольте лишила фанатов дара речи: шаровидная грудь маняще выглядывает

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она активно снимается в кино, а также порой предстает на сцене. Ей даже удавалось получать премию «Шансон года». В 36 лет она не перестает держать себя в форме. Актриса так много занимается спортом, что порой вызывает зависть у коллег. На этот раз она появилась на публике после отдыха.
На сцене Самбурская предстала в откровенном наряде. Она выступила в вечернем платье с телесным корсетом. Тугой наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Она сидела на стуле, едва прикрыв сокровенное. Артистка продемонстрировала пышное декольте. Шаровидная грудь была у всех на виду. Настасья не стала прикрывать ложбинку греха.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «До мурашек», «Ого, какие формы», «Нет слов», «Тут нечего сказать», «Какие формы», «Не смотришь, а любуешься», «Платье смотрится сногсшибательно», «Это так круто», «Сама женственность», — стали писать в сети.