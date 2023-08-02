«Как это мило, я не могу»: Савельева засняла диалог с подросшим сыном Сафонова — не любит камеру

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

Певица выложила видео с малышом Леоном.

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. В свои 39 лет артистка не только продолжает сроить карьеру, но и следить за фигурой. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Примечательно, что у них подрастает сын Леон, которому четыре года. Недавно звездная семья вернулась в Москву из Израиля. 

На этот раз Саша сняла трогательное видео. Перед тем, как уехать на работу, она застала сына, который сидел и играл с планшетом. В игре он обустраивал дом. Мальчик был в шортах и футболке. Артистка показала его стильную прическу. 

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«Мам, ты только не снимай пока, дом еще не готов, когда построю, тогда снимай», – заявил Леон. 

«Как это мило, я не могу», – заявила Савельева.

Поклонники были восхищены тем, как подрос наследник Сафонова. Многие осыпали его комплиментами. «Может стать дизайнером», «Какой приятный голос», «Вырос так сильно», «Прическа у него стильная», «Мне кажется, он точно пошел в маму», — стали писать в Сети.

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