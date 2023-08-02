«Как это мило, я не могу»: Савельева засняла диалог с подросшим сыном Сафонова — не любит камеру

На этот раз Саша сняла трогательное видео. Перед тем, как уехать на работу, она застала сына, который сидел и играл с планшетом. В игре он обустраивал дом. Мальчик был в шортах и футболке. Артистка показала его стильную прическу.

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