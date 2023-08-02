Идеальные ноготки: Тата Блюменкранц из «Дома-2» похвасталась трендовым маникюром в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц тщательно следит за своим внешним видом и много времени проводит в салонах красоты.

Тата Блюменкранц получила первый опыт общения с мастером маникюра в Дубае и осталась довольна результатом. В микроблоге Тата Блюменкранц показала свои идеальные ноготки, для которых выбрала нейтральный тон. Нюдовые, естественные оттенки, кстати, этим летом в тренде.

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