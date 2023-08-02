Идеальные ноготки: Тата Блюменкранц из «Дома-2» похвасталась трендовым маникюром в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц тщательно следит за своим внешним видом и много времени проводит в салонах красоты.
Тата Блюменкранц получила первый опыт общения с мастером маникюра в Дубае и осталась довольна результатом. В микроблоге Тата Блюменкранц показала свои идеальные ноготки, для которых выбрала нейтральный тон. Нюдовые, естественные оттенки, кстати, этим летом в тренде.
Трендовый маникюр Таты Блюменкранц. Фото: соцсети
«А вот и результат. Я не люблю яркие ногти, поэтому выбрала нюд», - поделилась Тата Блюменкранц.
Напомним, Тата Блюменкранц с некоторых пор вместе с дочкой Бетти живет в Дубае. В Арабские Эмираты Таты переехала по приглашению бывшего мужа и отца Бетти Валеры Блюменкранца, который не так давно перебрался туда.