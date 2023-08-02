«На своем лопочет и уже топочет! Жаль дедушки Вали нет рядом»: Юдашкина учит дочку Агату ходить — малютка крепко стоит на ножках

Галина Юдашкина в stories своего микроблога поделилась свежими кадрами, засняв, как она учит ходить дочку Агату Ариеллу. Внучка именитого модельера Валентина Юдашкина крепко стоит на ножках и за ручку с мамой уверенно топочет, щеголяя в модном платьице стиля бэби-долл.

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Вместе с мужем Петром Максаковым дочка модельера воспитывает троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также малышку Агату Ариеллу. В их семье царит мир и покой. Петр отлично относится к своей теще — Марина Юдашкина частый гость в их доме. Пара живет за границей. Поэтому вдове модельера приходится летать к ним, чтобы проведать внуков. Иногда Галина сама приезжает к матери в их особняк.