Арзамасова засняла подросшего сына Авербуха без обуви на лужайке: глаза-алмазы, губки бантиком — копия мамы

На этот раз Арзамасова выложила новое фото. Она подловила наследника, который решил погулять по лужайке. Мальчик разулся и остался только в носках. Он в шортиках встал перед мамой и сделал удивленное лицо. Его волосы были взъерошены. Он развел руками.

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