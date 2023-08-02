Арзамасова засняла подросшего сына Авербуха без обуви на лужайке: глаза-алмазы, губки бантиком — копия мамы

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. При этом актриса стала примерной женой и мамой. Вместе с Ильей Авербухом она растит сына Льва. Мальчику скоро исполнится два года. Пара все чаще появляется с ним на публике. Мальчика этим летом часто привозят в загородный дом.
На этот раз Арзамасова выложила новое фото. Она подловила наследника, который решил погулять по лужайке. Мальчик разулся и остался только в носках. Он в шортиках встал перед мамой и сделал удивленное лицо. Его волосы были взъерошены. Он развел руками.
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Лев Авербух. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Лев подрос и стал еще больше похож на маму. «Какой он уже большой», «Глаза такие большие, как алмазы», «Красивый такой», «Этот ребус мне знаком, лучше бегать босиком! Знает мальчик Лева — без обувки клево», «Копия мамы», «Принц прекрасен! Лева — это очень очень клево!» — стали писать подписчики.