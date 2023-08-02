Севастьянова в брюках в сетку оголила свои сочные округлости фигуры: горячий вид — все прелести на виду

На этот раз Каролина поделилась новым фото. Она решила нарядиться для пляжа. Гимнастка облачилась в черное бикини и прозрачные брюки в сетку. Она предпочла не прятать достоинства фигуры. Спортсменка блеснула своими округлыми бедрами и пышными полушариями груди. Севастьянова оголила пикантные части тела.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».