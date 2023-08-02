Севастьянова в брюках в сетку оголила свои сочные округлости фигуры: горячий вид — все прелести на виду

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она продолжает восхищать публику своей внешностью. Художественная гимнастка давно завершила карьеру, но держит себя в форме. В свои 28 лет она носит дорогие наряды и много путешествует. Недавно звезда прилетела в Италию, где красуется в бикини на дорогостоящем курорте.
На этот раз Каролина поделилась новым фото. Она решила нарядиться для пляжа. Гимнастка облачилась в черное бикини и прозрачные брюки в сетку. Она предпочла не прятать достоинства фигуры. Спортсменка блеснула своими округлыми бедрами и пышными полушариями груди. Севастьянова оголила пикантные части тела.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
На этот раз гимнастка сразила поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая шикарная», «Фигурка идеальная», «Самые классные брючки», «Просто богиня», «Какие бедра», «Сочное декольте», «Смотришь и восхищаешься», «Та, что сводит с ума мужчин», — стали писать подписчики.