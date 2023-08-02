Эффектная красавица-брюнетка: Леша Купин из «Дома-2» представил новую девушку после развода — знакомы не первый месяц

Бывший участник «Дома-2» Алексей Купин раскрыл интригу: девушка, в клипе у которой он снялся, не его избранница. Эффектная блондинка Алина, как признался Алексей Купин, его приятельница. Хотя у них могли бы случиться и отношения, но не сложилось. Дружба оказалась лучше.

В микроблоге Алексей Купин разместил совместные фото с Алиной, которая профессионально занимается вокалом и записывает песни, и объяснил, что их связывает.