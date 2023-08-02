Эффектная красавица-брюнетка: Леша Купин из «Дома-2» представил новую девушку после развода — знакомы не первый месяц

Бывший участник «Дома-2» Алексей Купин раскрыл интригу: девушка, в клипе у которой он снялся, не его избранница. Эффектная блондинка Алина, как признался Алексей Купин, его приятельница. Хотя у них могли бы случиться и отношения, но не сложилось. Дружба оказалась лучше.
В микроблоге Алексей Купин разместил совместные фото с Алиной, которая профессионально занимается вокалом и записывает песни, и объяснил, что их связывает.
«Мы с Алиной знакомы не первый месяц, и у нас действительно был период флирта, и даже было несколько свиданий. Но из-за определенных обстоятельств и по обоюдному желанию мы стали классно общаться как друзья. Когда Алина попросила помочь ей в съемке клипа, я с радостью согласился, и получилось очень круто. Песня написана не про меня, отношений у нас не было, поцелуев и чего-то большего — тоже», — поделился Алексей Купин.
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Поклонники Алексея Купина нашли, что брюнетка Алина — очень эффектная девушка, и рядом они смотрятся вполне гармонично. Купин и Алина были бы очень красивой парой.
Напомним, чуть больше года назад Алексей Купин и его жена Майя Донцова разошлись.
Алексей Купин и Алина. Фото: соцсети