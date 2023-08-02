Брутян в смелом купальнике понежилась с Прилучным в бассейне за завтраком: сверкнула своими упругими «персиками»

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых известных актеров в России. В 2022 году он сыграл свадьбу со своей новой возлюбленной — Зепюр Брутян. У пары не так давно родился сын Микаэль. Жена артиста стала больше внимания уделять домашнем быту и готовке. Но в конце июля они улетели отдыхать на Мальдивы.
На этот раз пара нежится на курорте. Они взяли с собой детей. За Микаэлем приглядывает бабушка. А вот сын Тимофей и дочка Мия от первого брака Прилучного веселятся вместе с папой. Однако утром 2 августа супруги смогли насладиться романтичным завтраком, который плавал на подносе в бассейне. Брутян в оранжевом купальнике слилась в поцелуе с мужем. При это она сверкнула своим упругим декольте.
«Утро в раю выглядит именно так! Наши фотографы очень старались запечатлеть эти моменты, но не смогли сдержаться и отобрали наш райский завтрак», — заявила Брутян.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что она быстро вернулась в форму. «Зепюр — нежная жена мужу и мама деткам своего мужа, что может быть лучше», «Сколько любви и нежности», «Шикарная пара», «Какая фигурка», — стали писать подписчики.