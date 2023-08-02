Брутян в смелом купальнике понежилась с Прилучным в бассейне за завтраком: сверкнула своими упругими «персиками»

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых известных актеров в России. В 2022 году он сыграл свадьбу со своей новой возлюбленной — Зепюр Брутян. У пары не так давно родился сын Микаэль. Жена артиста стала больше внимания уделять домашнем быту и готовке. Но в конце июля они улетели отдыхать на Мальдивы.