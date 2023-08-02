Раймонд Паулс отпраздновал 61-ю годовщину свадьбы: почему Маэстро посещает мероприятия без жены

Известный композитор Раймонд Паулс отметил 61-ю годовщину свадьбы: именно столько времени прошло с того дня, как он женился на любимой девушке по имени Лана. Год назад он комментировал юбилей – бриллиантовую свадьбу:

«Мы вместе уже 60 лет. Бриллиантовая свадьба. Желтую прессу не интересую – не развожусь. Мы начали совместную жизнь с нуля – у меня не было ничего, даже жить было негде. Мы расписались».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В Латвии супругов давно уже воспринимают как единое целое. Если Раймонд Вольдемарович появляется на каком-то мероприятии один, его тут же начинают спрашивать: где жена, все ли в порядке? Не так давно жена Маэстро перенесла операцию.

«Лана в постели, она не может ходить, ей очень тяжело», – объяснил Раймонд Паулс.

По материалам издания Аrgumenti.ru