62-летний Джордж Клуни женился: роскошная свадьба прошла в Венеции

Американский актер Джордж Клуни принес новые клятвы в вечной любви и верности своей жене Амаль, которая работает адвокатом по правам человека.

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Повторная свадьба прошла в Венеции, знаковом месте для пары. Именно здесь 9 лет назад Клуни впервые женился на Амаль. Год назад пара пережила серьезный кризис в отношениях и была готова к разрыву, однако у них нашлись силы возродить любовь. Свадьбой чета решила поставить точку на размолвке и начать новую счастливую семейную жизнь.

Клуни убежден, что в паре мир и покой держится именно на нем. Актер считает, что стал с возрастом намного терпеливее и прощает своей избраннице многое.

Источник: nowtolove.com.au