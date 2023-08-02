Больше не похож на Собчак: Виторган поделился трогательным снимком с младшим сыном

Максим Виторган не скрывает, что к младшему сыну Платону от Ксении Собчак испытывает особенные чувства. Дети от актрисы Виктории Вербер Полина и Даниил уже взрослые, да и появились на свет они когда артист был молод и не обладал теперешней степенью осознанности.

Сейчас сын Эммануила Виторгана в полной мере наслаждается своим отцовством и подходит к воспитанию младшего наследника с большой долей ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В личном блоге он поделился снимком с Платоном во время чтения книги и рассказал, что чувствует в этот момент.

«Радуюсь! Любуюсь на свою работу. Человек из мертвого камня сделает статую — и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай еще более живое. Вот это работа», — написал Максим Виторган в Сети.

Многие люди, увидевшие эту публикацию, были поражены. Платон раньше был сильно похож на своего покойного деда Анатолия Собчака и маму Ксению Собчак. А сейчас стал больше напоминать папу Максима Виторгана и даже бабушку (покойную маму артиста) Аллу Балтер.