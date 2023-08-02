Яна Рудковская резко высказалась в адрес Меган Маркл: встала на защиту Бекхэмов, не виноваты

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впуталась в очередной скандал, обвинив Викторию и Дэвида Бекхэмов в том, что они распространяют про ее семью сплетни.

Совсем недавно они были друзьями, а сейчас между ними словно кошка пробежала. Не смогла пройти мимо этой ситуации и продюсер Яна Рудковская, которая стеной встала за британскую чету.

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Жена фигуриста Евгения Плющенко убеждена, что паре не имеет никакого смысла сливать компромат на принца Гарри и его жену. Дескать, это люди слишком большой величины, чтобы таким образом зарабатывать себе плюсики у публики. А вот Меган Маркл уже давно тянет себя и своего мужа на самое дно своими выходками. И сама отлично справляется с задачей слива информации о себе на публику.