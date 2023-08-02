«Я безумно волнуюсь»: Алена Шишкова после критики решилась на операцию

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Алена Шишкова – рассказала, что ложится под нож пластического хирурга.
Шишкова в последнее время только и слышала, что больше не является стройной красавицей с идеальным лицом. Блондинка в молодости прибегала к «уколам красоты» и тем самым плохо повлияла на состояние своей кожи сегодня. В этом уверены подписчики и коллеги Алены.
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И вот недавно Шишкова вновь решила себя преобразить. Она отправилась к хирургу.
«Жду анестезиолога. Будет операция. Я безумно волнуюсь, но будет красота. Пожелайте мне удачи!», – написала Алена в личном микроблоге.
Напомним, ранее Любовь Успенская осудила Гоар Аветисян, которая встала на сторону хирурга Тимура Хайдарова.