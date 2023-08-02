«Обоим сейчас хорошо»: Анастасия Решетова разлучилась с сыном Ратмиром

27-летняя модель Анастасия Решетова отправила сына к отцу и бабушке на целый месяц.

Решетова не увидит Ратмира весь август, так как малыш улетел в запланированный отпуск с отцом Тимати и бабушкой Симоной.

Если раньше Решетова сильно переживала и порой даже неохотно отпускала сына в отпуск, то теперь Анастасия спокойно переносит разлуку с наследником.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».