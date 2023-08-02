«Обоим сейчас хорошо»: Анастасия Решетова разлучилась с сыном Ратмиром

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная Тимати поделилась личным.

27-летняя модель Анастасия Решетова отправила сына к отцу и бабушке на целый месяц.

Решетова не увидит Ратмира весь август, так как малыш улетел в запланированный отпуск с отцом Тимати и бабушкой Симоной.

Если раньше Решетова сильно переживала и порой даже неохотно отпускала сына в отпуск, то теперь Анастасия спокойно переносит разлуку с наследником.

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«Думала, что сложно буду переживать разлуку с сыном длиною в месяц в виде запланированного отдыха с папой, но нет. Мамино сердце спокойно, и я радуюсь за то, что он сейчас проводит время с другими членами своей семьи», – призналась Решетова в своем микроблоге.

«Ратмир уже достаточно взрослый и сам звонит мне по видео, рассказывает, как у него дела и сколько подарков он мне насобирал на берегу океана. Да, мы скучаем друг без друга, но и в то же время радуемся, что обоим сейчас хорошо. Найти в своем ребенке друга – очень большая удача и ценность. Так и живем», – добавила Решетова.

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