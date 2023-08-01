«Тайны у меня нет никакой»: вдова Абдулова показала его 16-летнюю дочь и решилась на признание о личной жизни

Вдова известного артиста Александра Абдулова Юлия Абдулова — человек непубличный. Между тем, некоторое время назад появилась информация о том, что 47-летняя Юлия Абдулова встретила свою новую любовь.

Вдова Александра Абдулова отреагировала на эти новости, пообещав, что те, кому это интересно, в ближайшее время получат информацию из первых уст, то есть, от самой Юлии Абдуловой.

«Отсутствие информации порождает домыслы и искажает истину. Это факт. Я с ним знакома, как никто…. Так что, в своем личном новом году постараюсь приоткрыть завесу. Но не тайны. Тайны у меня нет никакой, просто я человек не публичный. Попробую рассказывать, как есть, если это кому-то интересно. Не знаю, получится ли», — написала Юлия Абдулова в микроблоге.

Публикацию она сопроводила снимком 16-летней дочери, которую родила от Александра Абдулова, с намеком на то, что именно Женя — ее любовь.

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