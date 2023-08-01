Роскошные волосы ниже пояса, настоящая красавица: Навка засняла, как ее младшая дочь Надя наносит себе макияж — совсем взрослая

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка обожает делиться с поклонниками кадрами с участием младшей дочери Нади Песковой.
21 августа Наде исполнится девять лет. И она - настоящая красавица с роскошными длинными волосами. Надя Пескова принимает участие в маминых ледовых шоу и уже умеет профессионально наносить макияж.
Татьяна Навка запечатлела на видео, как Надя Пескова вполне грамотными движениями с помощью кисти припудривает лицо. А затем начинает красить губы помадой. Ведет себя Надя, которой еще нет и девяти лет, совсем по-взрослому.
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«Мам, ты можешь сейчас сильно удивиться, но чтобы губы выглядели красиво, я их крашу очень много, слоями», - говорит Надя Пескова в кадре.
Девочка поворачивается лицом к маме и, вероятно, видит, что мама снимает ее на камеру мобильного телефона. Надя разворачивается к зеркалу и продолжает наносить макияж.
«Beauty и Make up рекомендация от Надежды Песковой», - подписала кадры Татьяна Навка.
Дочь Татьяны Навки Надя Пескова. Фото: скрин соцсети