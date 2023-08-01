Молодая мама с младенцем и пожилой мужчина рядом: Зудина поделилась архивными кадрами с сыном и покойным Табаковым

Звезда театра и кино Марина Зудина тепло поздравила в микроблоге сына Павла Табакова с днем рождения. Первого августа продолжателю актерской династии исполнилось 27 лет.

Марина Зудина разместила в Сети архивный снимок, на котором запечатлена с грудным младенцем и ныне покойным мужем, актером и режиссером Олегом Табаковым. Когда первенец пары появился на свет, Марине Зудиной было тридцать лет, а Олегу Табакову - почти шестьдесят.

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