«Во всех странах мира»: Наташа Королева впервые высказалась об эмиграции в США

Певица Наташа Королева имеет недвижимость в США, а ее мама Людмила Порывай вместе с мужем постоянно живет в Майами, периодически наведываясь в Россию.
На фоне событий в мире появились сообщения о том, что Наташа Королева перебралась на ПМЖ в США, иными словами, эмигрировала. Наташа Королева к домыслам о себе относится философски — мало ли что напишут. Но когда предоставляется случай, сразу же опровергает.
«Такое количество выдумок, наверное, больше не пишут ни об одной другой семье. Я была в Америке, да. Выступала на мероприятии моих близких друзей. Я — артист. Моя аудитория — русскоязычная, она живет во всех странах мира. А кто же, как не я, может своими песнями объединять всех этих людей? Сейчас это очень важно! Поэтому я гастролирую по всему миру, стараясь нести в мир свет, добро и позитив», — рассказала Наташа Королева.
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Опровергла Наташа Королева и слухи о том, что в ее семье случился разлад. Мол, из-за противоположных взглядов на события в мире разругались в пух и прах и не общаются мама Королевой и муж певицы Тарзан.
«У нас все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение», — подчеркнула Наташа Королева.
По материалам MK.RU