«Во всех странах мира»: Наташа Королева впервые высказалась об эмиграции в США

Певица Наташа Королева имеет недвижимость в США, а ее мама Людмила Порывай вместе с мужем постоянно живет в Майами, периодически наведываясь в Россию.

На фоне событий в мире появились сообщения о том, что Наташа Королева перебралась на ПМЖ в США, иными словами, эмигрировала. Наташа Королева к домыслам о себе относится философски — мало ли что напишут. Но когда предоставляется случай, сразу же опровергает.