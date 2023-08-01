Упитанная красавица-блондинка — не в мать: как выглядит дочь Дэвида Бекхэма

Известный футболист Дэвид Бекхэм, похоже, ни в чем не отказывает своей единственной и самой младшей дочери Харпер.
В микроблоге 48-летний спортсмен Дэвид Бекхэм поделился снимком, на котором запечатлено, как 12-летняя Харпер делает макияж звездному отцу. Сидит футболист смирно, боясь шелохнуться и стараясь угодить любимому ребенку.
«Папочке, видимо, нужно было немного пудры и контуринга (не знаю, что это значит, но выгляжу я лучше, чем когда-либо)», — написал под снимком с дочкой Дэвид Бекхэм.
Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер. Фото: соцсети
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Поклонники не раз обращали внимание, что 12-летняя Харпер — блондинка и красавица, ничем не напоминает свою мать Викторию Бекхэм. Очевидно, что, в отличие от звездной родительницы, Харпер не сидит на диете и ест все, что пожелает. В семье, где оба родителя демонстрируют стандарты красоты, спортивности и стройности, Харпер выглядит чужой.
Объясняется все это просто: она младшая в семье и единственная девочка, у которой три брата. Судя по всему, малышку Харпер папа и мама баловали с раннего возраста и продолжают это делать до сих пор, ни в чем не отказывая.