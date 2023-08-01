Упитанная красавица-блондинка — не в мать: как выглядит дочь Дэвида Бекхэма

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Поклонники не раз обращали внимание, что 12-летняя Харпер — блондинка и красавица, ничем не напоминает свою мать Викторию Бекхэм. Очевидно, что, в отличие от звездной родительницы, Харпер не сидит на диете и ест все, что пожелает. В семье, где оба родителя демонстрируют стандарты красоты, спортивности и стройности, Харпер выглядит чужой.

Объясняется все это просто: она младшая в семье и единственная девочка, у которой три брата. Судя по всему, малышку Харпер папа и мама баловали с раннего возраста и продолжают это делать до сих пор, ни в чем не отказывая.