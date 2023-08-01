Мондезир Свет-Амур рассказал о том, как ему удается успокоить сыновей за минуту

Звезды шоу «Дом-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова расстались. Однако это не мешает молодому отцу проводить много времени со своими сыновьями.
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Мондезир с удовольствием занимается воспитанием детей и регулярно выкладывает видео с близнецами в своем блоге.
Не так давно Свет-Амур продемонстрировал лайфхак, которым он пользуется, когда сыновья начинают капризничать.
Отец близнецов пришел за мальчиками, а они начали плакать. Тогда Мондезир взял на руки сразу обоих детей. И это сработало. Малыши быстро утихли.
«Пришлось брать сразу двоих, так как одного берешь, а другой плачет», — написал Свет-Амур в соцсетях.