Мондезир Свет-Амур рассказал о том, как ему удается успокоить сыновей за минуту

Звезды шоу «Дом-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова расстались. Однако это не мешает молодому отцу проводить много времени со своими сыновьями.

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Мондезир с удовольствием занимается воспитанием детей и регулярно выкладывает видео с близнецами в своем блоге.

Не так давно Свет-Амур продемонстрировал лайфхак, которым он пользуется, когда сыновья начинают капризничать.

Отец близнецов пришел за мальчиками, а они начали плакать. Тогда Мондезир взял на руки сразу обоих детей. И это сработало. Малыши быстро утихли.