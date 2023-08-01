Очаровательный блондин: Андрей Черкасов из «Дома-2» показал подросшего сына Святослава

Бывший участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в браке с женой Кристиной воспитывает сына Святослава. Малышу уже три с лишним года.

Летний отпуск пара вместе с наследником провела в Абхазии. Эта страна стала первой, куда Кристина и Андрей Черкасовы привезли маленького Святослава три года назад.

«В 2020 году это было первое путешествие нашего пятимесячного Святослава и вот мы снова приехали в эту солнечную и гостеприимную страну. Нравится нам здесь, честно», — поделился Андрей Черкасов.

Во время отпуска телеведущий публиковал в Сети совместные снимки со Святославом. Мальчик — хорошенький блондин и очень похож на папу.

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