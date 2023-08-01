Мария Порошина рассказала о талантах своих пятерых детей

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Старшую дочь Мария родила от Гоши Куценко. Девушке уже 27 лет. Она пошла по стопам своей матери и отца. Полина снимается в кино и выходит на сцену театра.

Серафима, Аграфена и Глафира появились в союзе с коллегой по актерскому цеху Ильей Древновым. Девочки растут творческими. Средняя дочь тоже планирует стать актрисой. Аграфена пока не определилась, но, судя по увлечениям, может повторить выбор сестер. Девочка любит кино, театр, журналистику и историю. А младшую дочь Порошина отдала в музыкальную школу.

А вот имени отца своего единственного сына Мария до сих пор не раскрыла. Андрею уже 4 года. По словам его звездной матери, мальчик любит лепить, рисовать и играть на баяне.

«У сына есть игрушечный баян, под который он любит петь. Исполняет «Голубой вагон», другие песенки из мультиков — как ему кажется, восхитительно» — говорит актриса.

Источник: vokrug.tv