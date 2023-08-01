Жидкие аплодисменты и пара вопросов от журналистов: Пугачеву встретили игнором в Латвии

На днях Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* отметилась в Риге на музыкальном фестивале «Рандеву», которое организовывает ее подруга Лайма Вайкуле.
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Народную артистку латышская публика и журналисты встретили холодно, сообщает litekp.ru. Как пишет издание, певицу приветствовали в зале жиденькими аплодисментами. В ответ Пугачева вяло помахала рукой.
В России звезду, конечно, привечали не так, но на большее ей пока рассчитывать не приходится.
В целом фестиваль прошел провально, зал был полупустой, артистов большой величины не наблюдалось.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото: соцсети