Сын Рыбина и Сенчуковой развелся с женой и привел домой новую возлюбленную 19 лет (фото)

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press

Василий стремительно ворвался в новые отношения с юной девушкой.

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий не так давно развелся с женой Дарьей Алябьевой, с которой был вместе много лет.

Сейчас стало известно, что молодой человек недолго грустил и уже познакомил знаменитых родителей с новой избранницей.

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Широкой публике об этом поспешила рассказать девушка Василия, 19-летняя Валерия, танцовщица и мастер по бровям. Она заявила, что со звездными будущими родственниками познакомились даже ее родители.

Новая девушка сына Сенчуковой. Фото: соцсети

Впрочем, Наталья Сенчукова не скрывает, что грустит по прошлой невестке, и надеется, что ее отпрыск не будет спешить с новым браком.

Сын Сенчуковой с бывшей женой. Фото: соцсети

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