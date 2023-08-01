Сын Рыбина и Сенчуковой развелся с женой и привел домой новую возлюбленную 19 лет (фото)

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий не так давно развелся с женой Дарьей Алябьевой, с которой был вместе много лет.
Сейчас стало известно, что молодой человек недолго грустил и уже познакомил знаменитых родителей с новой избранницей.
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Широкой публике об этом поспешила рассказать девушка Василия, 19-летняя Валерия, танцовщица и мастер по бровям. Она заявила, что со звездными будущими родственниками познакомились даже ее родители.
Новая девушка сына Сенчуковой. Фото: соцсети
Впрочем, Наталья Сенчукова не скрывает, что грустит по прошлой невестке, и надеется, что ее отпрыск не будет спешить с новым браком.
Сын Сенчуковой с бывшей женой. Фото: соцсети