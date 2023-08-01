Севастьянова в откровенном наряде показала честное декольте: без пуш-ап — обычное зрелище

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике – 2012 Каролина Севастьянова улетела на курорт. На этот раз с новым бойфрендом они выбрали Италию. Красотка соскучилась в Москве по морю и, наконец, теперь сменила теплые вещи на пляжные комплекты.

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Вечером она отправилась в ресторан, прихватив с собой телефон. Без нового фотоконтента своих подписчиков Каролина не оставила. Она сделала селфи, на котором засветила свое откровенное декольте. Правда, бюстгальтер на выход она не надела, и все увидели, как без пуш-ап выглядит Севастьянова.