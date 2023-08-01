Звезда сериала «Эйфория» скончался в 25 лет

Звезда «Эйфории» Ангус Клауд, который сыграл Фэса в сериале, ушел из жизни. Ему было 25 лет, и буквально неделю назад он похоронил отца, с которым был очень близок. Потеря родителя сильно подкосила парня, он пребывал в состоянии глубокого горя.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ангуса без сознания в собственном доме нашла мать. Она вызвала службу спасения. Прибывшие медики констатировали смерть и сделать что-то уже не могли. Предварительной причиной смерти могла стать передозировка лекарствами, пишет TMZ.