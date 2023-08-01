«Это мой красивый отчим»: Ксения Бородина показала итальянца, заменившего ей отца

Телеведущая Ксения Бородина вместе с дочками прилетела на Капри. Здесь давно живет ее мать и сюда ребенком она приезжала погостить в новой семье родительницы. Известно, что мама Бородиной развелась с отцом Ксении и повторно вышла замуж за итальянского архитектора.

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В новом видео Бородина показала, как выглядит сейчас ее отчим. Это представительный мужчина, одетый с иголочки, который очень трепетно относится к названым внучкам.

«Это мой красивый отчим, который не меняется, и ощущение, что ему до сих пор 41 год», - похвасталась телезвезда.

Биологического отца Бородиной нет в живых. Он оставил семью, когда Ксюше едва исполнился годик. Обида на отца жила в ней всю жизнь, и лишь после смерти мужчины она смогла его простить.