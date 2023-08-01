Опухоль или грипп: что происходит с Ириной Мирошниченко в реанимации

81-летняя актриса театра и кино Ирина Мирошниченко была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. По ее информации, причиной стал грипп. Однако вскоре из больницы пришла страшная новость – у звезды остановилось сердце. Восстановить ритм кардиологам удалось, она в реанимации.

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Однако, судя по всему, причиной попадания в госпиталь актрисы стал вовсе не грипп, пишет kp.ru. У Мирошниченко, по слухам, опухоль в головном мозге, из-за нее случилось ухудшение. Новообразование якобы доброкачественное, но возникла угроза жизни.

Напомним, Ирина Мирошниченко – одна из ведущих актрис Московского Художественного театра, в котором служит почти 60 лет. Также она оставила большой след в кино, снявшись в десятках фильмов.