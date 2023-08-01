Волочкова в майке на голое тело разлеглась на улице: вальяжный понедельник

Звезда сцены Анастасия Волочкова активно ведет свой микроблог, в котором освещает все стороны собственной жизни – работу, отдых, личное. Сейчас артистка ушла в отпуск, следующие концерты начнутся теперь в новом сезоне. Сама звезда отдыхает, и в понедельник, когда все спешат на работу, решила выйти в соцсети и показать себя вальяжную.

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Балерина возлежала на софе, расположенной под открытым небом. Это ее летнее место отдыха, и здесь она в том числе принимает гостей. Артистка решила позировать в тонкой майке на голое тело и ярких брюках, босиком.